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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:00
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Mert Hakan'ın performansının düzelmesini o isme borçlu

Mert Hakan'ın performansının düzelmesini o isme borçlu

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Milliyet

Fenerbahçe'nin beklentilerine ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında yanıt veren ve herkesin istediği görüntüyü ortaya koyan yeni transferin eski günlere dönmesinde önemli bir isim katkı verdi. İdari koordinatör Selçuk Şahin, tecrübeleriyle genç yıldızı koruma altına aldı, motivasyon sağladı.

Gençlerbirliği deplasmanında gelen 5-1'lik flaş galibiyette Mert Hakan Yandaş yıldızlaştı. İlk kez 11'de çıktığı maçta şık golüyle öne çıkan 25 yaşındaki orta saha, eski günlerini hatırladı. Bilhassa 2-0'lık Konyaspor yenilgisinde süre dahi alamayan Mert Hakan, bu konuda psikolojik bir sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Takımı yeniliyor, ancak kendisi bir dakika bile süre almıyordu. Üstelik takımın bir değişiklik hakkı daha vardı.

Gölgesi gibi oldu

Konyaspor mağlubiyeti sonrası gelen milli arada Mert Hakan'ın keyifsiz bir an geçirmesine izin vermeyen Selçuk Şahin, Samandıra'da yıldız ismin gölgesi gibi oldu. Beraber bilardo oynayan, sohbet eden ve hatta çoğu zaman dertleşen ikili, milli arayı verimli geçirdi. Karagümrük'le Dereağzı'ndaki maçta hırsıyla sivrilen ve sık sık Şahin'in telkinleriyle destek bulan başarılı orta saha, Fenerbahçe kariyerine adeta yeniden başladı.

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