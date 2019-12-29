Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'un önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

2019'la ilgili değerlendirme yapan Mert Hakan Yandaş "2019'un ilk yarısı kabus gibiydi. Allah'a şükür hiç yılmadım. Tatil yapmadım, özel hoca ile çalıştım, karşılığını aldım ama biz aslan gibi 25 kişiyiz. Karakterli futbolcularız. İnşallah 2020 benim için devam eder. Sivasspor için de iyi devam eder ve şampiyon oluruz" dedi.

"YARI YOLDA BIRAKMAK YAKIŞMAZ"

"2020'ye nasıl gireceksin, sözleşmen sezon sonu bitiyor planları nedir?" sorusuna yanıt veren Mert Hakan Yandaş "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim ve kampa katılacağım. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. 37 puanımız var, Beşiktaş maçında cezalı olduğum için oynayamayacağım ama arkadaşlarıma güveniyorum." diye konuştu.