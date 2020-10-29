Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı kendisine pahalıya patladı

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrası form olarak geride kaldı ve formayı takım arkadaşlarına kaptırdı.

Mert Hakan, maçlarda sonradan oyuna girerek bulduğu şansları iyi değerlendirse de mevkisinde oynayan Ozan Tufan, Pelkas ve Sosa gibi isimlerin formu nedeniyle ilk 11'e henüz giremedi. Yıldız futbolcu bu durumu sorun etmeden, Erol Bulut'un gözüne girmek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

