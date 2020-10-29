Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı kendisine pahalıya patladı

Mert Hakan, maçlarda sonradan oyuna girerek bulduğu şansları iyi değerlendirse de mevkisinde oynayan Ozan Tufan, Pelkas ve Sosa gibi isimlerin formu nedeniyle ilk 11'e henüz giremedi. Yıldız futbolcu bu durumu sorun etmeden, Erol Bulut'un gözüne girmek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Juventus'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından, iki kulübün sosyal medya hesapları arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo üzerinden atışma yaşandı.
Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için büyük mesai harcadığı Dorukhan Toköz'e son teklifini sundu. Siyah-Beyazlılar, 350 bin euro kazanan başarılı futbolcuya 9 milyon TL ve başarı bonusları önerdi.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.