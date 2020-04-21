Mert Hakan Yandaş sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı

Mert Hakan Yandaş'dan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gösterdiği performansla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'dan da teklifler alan Mert Hakan için Galatasaray da yakından ilgileniyor.
Öyle ki sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş'tan da bir hamle geldi ve yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
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