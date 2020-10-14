Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'deyim

Transfer döneminin hiç şüphesiz en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a taş attı:

Fenerbahçe'nin olay adamı Mert Hakan Yandaş, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirmiş ve tercihini Kadıköy'den yana kullanmıştı.

"EMRE AĞABEY İDOLÜM; TERCİH SEBEBİM FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ"

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve çok etkilendiğini belirten Yandaş, "Emre ağabey, yeni görevinde büyük işler yaptı. İnanılmaz bir Fenerbahçeli. Bana söylediği bazı sözler var, çok etkiledi beni. Emre ağabeyin bu rolde olması transferimde çok büyük etken oldu. Diyalogları çok samimi. İçimizden biri, futbolu da yeni bıraktı. Küçüklükten beri idolüm. Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük orta saha diyebilirim. Transfer süreciyle ilgili artık konuşmaya gerek yok. Zaten hep sessiz kaldım. Konuşanlar, konuştu. Gerçekler bir gün ortaya çıkar, çıkıyor da... İyi ki Fenerbahçe'deyim. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü." diye konuştu.

"BABAMA VERDİĞİM SÖZLERİ TUTTUM"

Babasına verdiği sözleri futbolcu olarak tuttuğunu dile getiren Mert, "Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten genç futbolcu, "4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli Takım arasından sonra daha iyi olacağız. Sanki yıllardan beri burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Hocamız ne istediğini bilen birisi. Erol Bulut ile şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞIP HAK EDEN OYNAR"

Yeni Fenerbahçe hakkında da konuşan Yandaş, "Gerçekten inanılmaz kadro kuruldu. Her mevkinin alternatifleri oynayacak seviyede. Rekabet ve arkadaşlık üst seviyede. İnşallah Fenerbahçe’nin kazanacağı bir ortam oluşur ki oluştu. Bence bir sakıncası yok. Çalışıp hak eden oynar." şeklinde konuştu.