Mert Hakan Yandaş Galatasaraylı mı? Hocası açıkladı

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2017’den beri Sivasspor forması giymesine rağmen özellikle bu sezon oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Mert Hakan Yandaş’ın Kasımpaşa maçında sergilediği performans dev kulüpleri atağa kaldırdı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN MERT HAKAN'A: BİZİ AVRUPA'YA GÖTÜRÜN SONRA GİDİN

2-0 biten maçtan sonra oyuncusu hakkında yapılan transfer haberlerine tepki gösteren ve Ocak ayını bekleyen Başkan Mecnun Otyakmaz hatrı sayılır bir bonservis bedeli beklediğini ifade ederken, konuyla ilgili Rıza Çalımbay’ın öğrencisine ‘Bizi Avrupa’ya götürün sezon sonunda arzu ettiğiniz takıma gidin’ dediği belirtildi. Şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik istatistik ortaya koyan Mert Hakan’ın Galatasaray’la anlaşmaya vardığı yazılıp çizilirken, 25 yaşındaki orta sahanın başarılı teknik adam Fatih Terim’le beraber çalışmak istediği bildirildi.

MERT HAKAN 1 YIL KAYBETTİ

Kariyerinde daha önce Altınordu, Tirespor, Menemenspor gibi takımlarda forma giyen Mert Hakan Yandaş hakkında tecrübeli çalıştırıcı Adnan Buber önemli açıklamalarda bulundu. 2015 yılında Tirespor’da çalışırken Mert Hakan’ın hocalığını yapan ve yıldız futbolcuyu yakından tanıyan Adnan Buber oyuncunun hem futbol anlamında hem de kişilik olarak çok iyi biri olduğuna dikkat çekerken, 49 yaşındaki antrenörün “Eğer Mert Hakan geçtiğimiz sezonu sakat olarak geçirmeseydi milli takımın en önemli silahlarından biri olacaktı” sözleri dikkat çekti.

İşte Adnan Buber’den Mert Hakan Yandaş analizi…

Mert Hakan benim öğrencilerimden biridir, çok iyi futbolcudur ayrıca kişilik olarak da çok kaliteli arkadaşımızdır. 25 yaşına kadar göz önünde bulunmadıysa bu düzenli olarak forma giyememesinden kaynaklanıyor, geçtiğimiz sezonu sakat geçirdi, bu sezon görev verilince yeteneklerini ön plana çıkarmayı bildi. Bazı yerlerde Galatasaraylı olduğunu okuyorum ama profesyonel futbolcunun takımı olmaz şu anda Sivaslı. Galatasaraylı dostları yüzünden adı sarı kırmızılı kulüple anılıyor olabilir ama Mert Hakan akıllı çocuktur hangi takıma giderse gitsin başarılı olacaktır ben Galatasaraylı olduğunu hiç duymadım. Bizden sonra Tahir Şahin başkan ona inanarak Menemenspor’a transfer etti ve daha sonra Suat hocayla da çalışma fırsat buldu.