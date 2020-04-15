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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:22
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:22

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyecek

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Galatasaray, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu. Başarılı oyuncu, Selçuk İnan'la özdeşleşen 8 numarayı sırtına geçirecek.

Galatasaray'da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek. 9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk'un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek.

Selçuk İnan, Galatasaray'a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.

4 SENELİK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Selçuk İnan'la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da da 8 numaralı formayı giyiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde 4 senelik anlaşma için taraflar prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'a yeni sezonda sadece forma vermeyeceği aynı zamanda deneyimlerini de aktaracağı belirtildi. Teknik adamlık için hazırlanan kaptan Selçuk, Mert Hakan Yandaş'la yakından ilgilenecek ve kendisi gibi kulübün tarihinde iz bırakması için tecrübeleri paylaşacak.

(Skorer)

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