Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi değil Galatasaray'ı seçti

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşı başlatan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı. Devre arasında Galatasaray ile ön anlaşma yapan fakat ardından Fenerbahçe'den çok cazip bir teklif alan genç yıldızın kesin kararını verdiği öğrenildi.
“GALATASARAY FORMASI GİYECEĞİM”
Mert Hakan'ın kısa süre önce teknik direktör Fatih Terim'i telefonla aradığı ve "Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim" dediği belirlendi.
RAHATLAMA VAR, REHAVET YOK!
Bu sözler Sarı-Kırmızılılar'ı rahatlatırken, yine de tedbir elden bırakılmayacak. Yönetim sezon başı anlaştığı Vedat Muriqi'in son anda Fener'e gitmesi nedeniyle bu kez işi sıkı tutacak.
SELÇUK'UN FORMASINI GİYECEK
Galatasaray transfer sezonu başlar başlamaz Mert Hakan'a 4 yıllık imzayı attıracak. Eğer bir aksilik olmazsa başarılı futbolcu önümüzdeki sezon Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek.
KİLİT NOKTA TERİM
Mert Hakan'ın ikna edilmesinde Fatih Terim ile çalışacak olmasının büyük bir faktör olduğu ifade ediliyor.
(Sabah)
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
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Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
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