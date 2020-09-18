Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut'un şans vermesi halinde Hatayspor maçında sahada

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Thiam’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.
Süper Lig’in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcu, pazartesi günkü maçta Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek durumda. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakat, cezalı ve eksik oyuncu bulunmuyor.
Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda. Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan Jose Sosa da antrenmanda ekstra performans gösteren isimler arasında. Tecrübeli orta saha, takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.
Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Thiam’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla çalışmalara devam edebileceği belirtildi.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.
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