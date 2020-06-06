Mert Hakan Yandaş attığı 3 golle yıldızlaştı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül... Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül... Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor... Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor... Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Vedat Muriqi Lazio'da Vedat Muriqi Lazio'da İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Galatasaray'dan dev operasyon Galatasaray'dan dev operasyon Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim' 'Koç'tan daha fazla hizmet ettim' Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.