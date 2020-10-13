Mert Hakan: 'En kısa sürede formumu yakalayacağım'

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, sakatlığı hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de kasık sakatlığının kendisini etkilediğini söyleyen Mert Hakan, şu anda yüzde yüz performans ile oynayamadığını söyledi.

Başarılı futbolcu, "Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. En kısa sürede geçen sezonki formuma geleceğim" dedi.

Sarı - lacivertli formayla 3 maça çıkan Mert Hakan, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.