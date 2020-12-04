Mert Hakan derbi mağlubiyetini unutturmak istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Aytaç Kara bombası! Süper Lig devine gidiyor Aytaç Kara bombası! Süper Lig devine gidiyor Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Terim'den herkesi şoke eden Falcao kararı Fatih Terim'den herkesi şoke eden Falcao kararı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.

Erol Bulut'un zor kararı Erol Bulut'un zor kararı Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.

Galatasaray ve Başakşehir transferde karşı karşıya Galatasaray ve Başakşehir transferde karşı karşıya Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.

Erol Bulut Serdar Aziz'e formayı verdi Erol Bulut Serdar Aziz'e formayı verdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.