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  3. Mert Günok: Uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık

Mert Günok: Uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık

Mert Günok: Uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası Mert Günok yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Günok'un açıklamalarından şu şekilde:

Uzun zamandır kimsenin burada son dünya şampiyonuna karşı yapamadığını yaptık. Topu zaman zaman rakibe verdik. Buradan önemli bir beraberlik aldık. Önemli olan Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Ülkemizin geçtiği zorlu günlerde biraz askerlerimize moral verebildiysek ne mutlu bize.

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