Mert Günok: Uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık

Günok'un açıklamalarından şu şekilde:

Uzun zamandır kimsenin burada son dünya şampiyonuna karşı yapamadığını yaptık. Topu zaman zaman rakibe verdik. Buradan önemli bir beraberlik aldık. Önemli olan Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Ülkemizin geçtiği zorlu günlerde biraz askerlerimize moral verebildiysek ne mutlu bize.