Mert Günok: Galibiyet için elimizden geleni yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Macaristan'ın yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Günok, Türkiye'nin ilk maçta sahasında Macaristan'a yenilmesinin hatırlatılması üzerine, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
Mert Günok, Macaristan'da Dominik Szoboszlai'nin forma giyemeyecek olmasıyla ilgili bir soruya ise "Bireysel olarak oyuncuları değerlendirmek doğru olmaz. Günümüzde her takımda birden fazla kilit oyuncu var. Amacımız takım olarak iyi mücadele ederek galibiyete ulaşmak." yanıtını verdi.
Hırvatistan maçının devre arasında Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunun öğrenilmesi nedeniyle panik yaşamadıklarını belirten milli file bekçisi, "Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Burada bu konuyla ilgili bir endişemiz yok. 3 puanı alıp sağlıklı bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibine 74-71 yenildikleri maçın son bölümünü istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı file bekçisi Mert Günok, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak grup lideri olma şansına sahip olduklarını ve bunu kullanmak istediklerini söyledi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Ümit milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4'üncü sırada tamamlarken, Kosova 9 puanla 5'inci sırada yer aldı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüse yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün sonucunun negatife döndüğü, 2'sinin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.
Birbiri ardında gelen koronavirüs vakaları sonrası Norveç Milli Takımı, zor günler yaşıyor. İskandinav ülkesi, sahaya çıkabilmek için çözüm arıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisine karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı buna göre tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar da faaliyetlerine ara verecek.