Mert Günok: 'Çok daha fazla takımla Avrupa'da olmalıyız'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok zorlu bir rakiple oynayacaklarını, galip gelmek istediklerini söyledi.

"Pandeminin gölgesinde oynayacağımız bu Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçımızda seyircimizin de yanımızda olmasını isterdik." sözlerini kullanan Mert, şöyle konuştu:

"Burada bir milli maç havasında bu maçı oynayıp galip gelmek isterdik ama şu anki şartlar bunu gerektiriyor. Hocamızın söylediği gibi dünyanın sayılı önemli oyuncularının olduğu bir takıma karşı kendi sahamızda elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda iyi bir çıkışımız var, futbol olarak da daha ileriye gidiyoruz. Bireysel ve takım performansı adına iyi işler yapıyoruz. Umarım yarın sahada da daha ileriye gittiğimizi göstererek bu önemli maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi adıma ve takım olarak maça hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Çok yoğun bir maç tempomuz var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Her maçın konsantrasyonu aynı şekilde olmak zorunda. Gruptan çıkma söylemleri için şu an erken, henüz ikinci maç. Önemli olan sahada iyi bir futbol ortaya koymamız ve puanlar almamız, galip gelmemiz olacaktır. Özellikle ön hattının bireysel performansının iyi olduğunu hepimiz farkındayız. Galibiyet sürpriz mi olur. Biz galip gelmek için elimiden geleni yapacağız."

Ülke puanı için de sahaya çıkacaklarının bilincinde olduklarının altını çizen Mert, şunları kaydetti:

"Ülke puanı ve ülkemiz için oynuyoruz. Geçen sene de zor olan bir gruptan lider çıktık ve son 16'ya kalma başarısı gösterdik. Geçen sene hocamızın mantalitesiyle iki kulvarı aynı anda götürebileceğimizi gösterdik. Bütün kulüplerimizin yapması gereken bir durum. Bulunduğumuz noktada ülke puanı olarak iyi bir konumda değiliz. Bundan sonraki seneler için iyi konumda olmamızı sağlayacak puanları almak için çok daha fazla takımla Avrupa'da olmamız gerekiyor. Biraz da kendi içimizden çok Avrupa'ya dönmemiz gerekiyor. Geçen sene bunu şampiyon olarak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp, bir tur da atlayarak gösterdik. Pandemi olmasaydı biraz daha ileriye gidebilirdik. Şampiyonluktan sonra oynadığımız ikinci maç moralimizi bozdu. Geçmişi düşünmektense geleceğe bakıp, takımlarımızın da bizim de her zaman Avrupa'da başarıyı hedeflememiz gerekiyor. Biz de bunun için ilk maçımızı yarın oynayacağız. Diğer maçlara da her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."