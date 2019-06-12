  • $5,7987
  • 6,5715
  • 247.323
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:18

Mert Günok: Bizim için çok üzücü

Mert Günok: Bizim için çok üzücü

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan kaleci Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde;

Maça sahip topa sahip olarak başladık. Fakat ileriye gidemedik. Duran toplardan gol yedik, bu bizim için üzücü oluyor. 2. yarıda belki 2-2 belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk olacak.

Sabah Kahvaltısında Hangi Besinler Tüketilmeli?

Kediye Saldıran Alman Kurdu Hayatının Şokunu Yaşadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İntibak bekleyenlere 3 müjde birden

Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.