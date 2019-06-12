Mert Günok: Bizim için çok üzücü

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan kaleci Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde;

Maça sahip topa sahip olarak başladık. Fakat ileriye gidemedik. Duran toplardan gol yedik, bu bizim için üzücü oluyor. 2. yarıda belki 2-2 belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk olacak.