12 Haziran 2019 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:18
Mert Günok: Bizim için çok üzücü
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan kaleci Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde;
Maça sahip topa sahip olarak başladık. Fakat ileriye gidemedik. Duran toplardan gol yedik, bu bizim için üzücü oluyor. 2. yarıda belki 2-2 belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk olacak.