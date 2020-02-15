Mert Günok, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Mert Günok dün kalesinde adeta devleşti. Başakşehir'in milli file bekçisi, Siyah-Beyazlılar'ın beraberlik için yüklendiği dakikalarda üst üste çok önemli kurtarışlara imza attı. Maç boyunca tam 7 kez topun ağlara gitmesine izin vermeyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı geride bıraktı.
EURO 2020 için Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile rekabet eden Mert, 22 lig maçında 22 kez topu ağlarında gördü.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.