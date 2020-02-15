Mert Günok, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Beşiktaş maçında 7 kritik kurtarış yapan Mert Günok, bu sezon Başakşehir forması altında en fazla kurtarış yaptığı maçı geride bıraktı.

Mert Günok dün kalesinde adeta devleşti. Başakşehir'in milli file bekçisi, Siyah-Beyazlılar'ın beraberlik için yüklendiği dakikalarda üst üste çok önemli kurtarışlara imza attı. Maç boyunca tam 7 kez topun ağlara gitmesine izin vermeyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı geride bıraktı.

EURO 2020 için Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile rekabet eden Mert, 22 lig maçında 22 kez topu ağlarında gördü.