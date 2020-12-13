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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 13:04
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Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya birden

Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya birden

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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler finallerinde Mert Efe Kılıçer barfikste gümüş, paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

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3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.

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