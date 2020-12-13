Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya birden

Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.

Sergen'den yönetime: Ocak ayında gönderin gitsin

3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.