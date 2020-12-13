Mert Efe Kılıçer'den 2 madalya birden

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler finallerinde Mert Efe Kılıçer barfikste gümüş, paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
'Fener'de oynaması için 10 fırın ekmek yemesi lazım'
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.
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