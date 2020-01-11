Mert Çetin'e Galatasaray'dan sonra bir talip daha

. Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.

Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin, genç oyuncunun kiralanması için "olumlu rapor" verdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiralamak istediği 23 yaşındaki futbolcu için Sampdoria'nın sezon sonuna kadar kiralama teklifiyle Roma'nın kapısını çalacağı belirtildi.

GALATASARAY MURILLO'YU DA İSTİYOR

Sampdoria defansa takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, Galatasaray'da Jeison Murillo'nun kiralanması için İtalyan ekibinin son kararını bekliyor.

Sampdoria'nın, bir stoper transferi yapmadan Murillo'nun ayrılığına izin vermeyeceği de ifade ediliyor.

(Sporx)