Mert Çetin müjdesi! Türkiye'yi tercih etti...

Roma, Fenerbahçe'nin istediği genç stoperi İtalya Ligi'nde bir takıma kiralamayı planlıyordu. Ancak Mert, daha fazla forma şansı bulmak için Türkiye'de bir takıma gelmeyi tercih ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Mert Çetin için Roma’nın planı, oyuncuyu İtalya’da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in Mert’i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin’in tercihini Türkiye’den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Mert Çetin için Roma’nın planı, oyuncuyu İtalya’da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in Mert’i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin’in tercihini Türkiye’den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

(Fanatik)