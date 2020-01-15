  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:10
  • |
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:10

Mert Çetin: İlk hedefim Roma'da kalıcı olmak

Mert Çetin: İlk hedefim Roma'da kalıcı olmak

Paylaş

Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, "Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.

Milli takımda da görev alan defans oyuncusu Mert Çetin, ara transfer döneminin en çok istenen oyuncularından oldu. Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan genç oyuncu İtalya'daki yaşamı, Roma taraftarının kendisine yaklaşımı ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"FORMAYI ALDIKTAN SONRA BIRAKMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki Çetin, "Aramızdaki ilişki bence iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyorum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada, güvenini ben de boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Ben de onun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine şans gelecektir eminim, o şansı da en iyi şekilde değerlendireceğime eminim ve formayı aldıktan sonra da bırakmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM UZUN YILLAR ROMA FORMASI GİYMEK"

Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar terletmek olduğunu açıklayan Mert Çetin, "Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

title

Guilherme'nin menajeri, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı

title

Adil Rami, Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oluyor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı
Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı

Ve resmi açıklama geldi! Transfer yattı

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu
FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu

FLAŞ! Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi
Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi

Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...
Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da...

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.

Hiç beklenmedik isme teklif geldi
Hiç beklenmedik isme teklif geldi

Hiç beklenmedik isme teklif geldi

Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Korsana yasa geliyor
Korsana yasa geliyor

Korsana yasa geliyor

‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.