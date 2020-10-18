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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 00:37
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Merih'li Juventus, Crotone ile berabere kaldı

Merih'li Juventus, Crotone ile berabere kaldı

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AA

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Crotone'da oynanan maçta, ev sahibi takım 12. dakikada Simy’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 21. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yanı verdi maçta yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki ekip de 1'er puana razı oldu. Juventus, puanını 8'e çıkartarak, 4. sırada kaldı. Crotone ise bu beraberlikle bu sezonki ilk puanını Juventus karşısında almış oldu.

Juventus'un yeni transferlerinden Federico Chiesa da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kovid-19 olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

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Merih'li Juve, Crotone ile berabere kaldı
Merih'li Juve, Crotone ile berabere kaldı

Merih'li Juve, Crotone ile berabere kaldı

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