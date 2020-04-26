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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 19:36
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 19:37

Merih'e Barça piyangosu

Merih'e Barça piyangosu

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İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın, Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus'un bir diğer genç stoperi olan Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Barcelona'ya yakın bir gazete olan Mundo Deportivo, Bordo-mavili kulübün geçen yaz Ajax'tan alamadığı 20 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katabileceğini iddia etti.

Juventus teknik direktörü Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de Ligt transfer için bir şans bulan Barcelona Juventus'a takas teklif edecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin yapılması beklenmiyor. Bu yüzden sansasyonel takas anlaşmaları önümüzdeki 1-2 yıla damga vurabilir.

de Ligt'in Barcelona'ya transfer olma ihtimali, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus savunmasındaki yerini sağlamlaştıracak.

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