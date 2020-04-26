Merih'e Barça piyangosu

SPOR GÜNDEMİ

Caner Erkin ile Beşiktaş yol ayrımında; Fenerbahçe beklemede! Caner Erkin ile Beşiktaş yol ayrımında; Fenerbahçe beklemede! Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev 'feda' çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.

Bruma, Galatasaray'ı istiyor Bruma, Galatasaray'ı istiyor Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Galatasaray'da planlar uyuşmuyor Galatasaray'da planlar uyuşmuyor Galatasaray'da bu sene takımın en önemli parçalarından olan Lemina, Seri ve Onyekuru'nun sezon sonu kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Sarı-kırmızılılar geçen yaz Seri'yi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralarken, sezon başı Lemina'yı da Southampton'dan 1 milyon euro bedelle geçici olarak kadrosuna katmıştı. Monaco'da kısıtlı süre alan Onyekuru ise devre arasında 750 bin euroya 6 aylığına kiralanmıştı.

Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur Akıllara o film geldi: Üç futbolcu havaalanında mahsur Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular da hiç beklemediği zorluklarla karşılaştı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe yabancı bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yapıyor. Önemli birkaç çalıştırıcı ile temas kuruldu.