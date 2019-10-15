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  3. Merih Demiral'ın yere düşen formasını öpüp üzerine giymesi geceye damga vurdu

Merih Demiral'ın yere düşen formasını öpüp üzerine giymesi geceye damga vurdu

Merih Demiral'ın yere düşen formasını öpüp üzerine giymesi geceye damga vurdu

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.

Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.

Milli savunma oyuncumuz Merih Demiral, hemen oyuna dönmek isterken, elindeki Milli Takım formasını yanlışlıkla yere düşürdü. Merih Demiral, Milli Takım formasını yerden alarak üç kez öpüp alına götürdü ve daha sonra üzerine giydi. Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.

(Sporx)

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