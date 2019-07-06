Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden Aytemiz Alanyaspor yüzde 12.5 pay alacak

Merih Demiral, Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor'da geçirdiği 1 yılın ardından Sassuolo'ya giden ve sonrasında Juventus'un yolunu tutan milli futbolcu bir başarı öyküsüne imza attı. Öte yandan Merih Demiral'ın transferi hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu satıştan %12.5 pay alacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'a Portekiz'deyken güvendim. Ben ona inandım. Türkiye'ye getirdik Alanyaspor'a. Alanyaspor'da çıkış yapacağını ve büyük kulüplere gideceğine inanıyordum. Sassuolo'dan daha büyük kulüplere gideceğine inanmıştık. O da başardı. Merih burada özveri gösterdi. Karakter olarak inanılmaz biisi." "Kesinleşir kesinleşmez Merih Demiral'ı aradım. Helallik istiyorum dedi. Ben de helali hoş olsun, seninle gurur duyuyorum dedi."

"%12.5 PAY ALACAĞIZ"

Hasan Çavuşoğlu, "Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden yapılan anlaşmaya göre %12.5 pay alacaklarını." söyledi.

(Futbol Arena)