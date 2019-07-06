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  3. Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden Aytemiz Alanyaspor yüzde 12.5 pay alacak

Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden Aytemiz Alanyaspor yüzde 12.5 pay alacak

Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden Aytemiz Alanyaspor yüzde 12.5 pay alacak

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden %12.5 pay alacaklarını söyledi.

Merih Demiral, Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor'da geçirdiği 1 yılın ardından Sassuolo'ya giden ve sonrasında Juventus'un yolunu tutan milli futbolcu bir başarı öyküsüne imza attı. Öte yandan Merih Demiral'ın transferi hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu satıştan %12.5 pay alacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'a Portekiz'deyken güvendim. Ben ona inandım. Türkiye'ye getirdik Alanyaspor'a. Alanyaspor'da çıkış yapacağını ve büyük kulüplere gideceğine inanıyordum. Sassuolo'dan daha büyük kulüplere gideceğine inanmıştık. O da başardı. Merih burada özveri gösterdi. Karakter olarak inanılmaz biisi." "Kesinleşir kesinleşmez Merih Demiral'ı aradım. Helallik istiyorum dedi. Ben de helali hoş olsun, seninle gurur duyuyorum dedi."

"%12.5 PAY ALACAĞIZ"

Hasan Çavuşoğlu, "Merih Demiral'ın Juventus'a transferinden yapılan anlaşmaya göre %12.5 pay alacaklarını." söyledi. 

(Futbol Arena)

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