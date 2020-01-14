  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 09:08
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 09:38

Merih Demiral'a büyük ayıp! Matthijs de Ligt'in paylaşımına tepki yağdı

Merih Demiral'a büyük ayıp! Matthijs de Ligt'in paylaşımına tepki yağdı

Paylaş

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile Roma maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Merih Demiral'ın yedek kulübesine gönderdiği Hollandalı futbolcunun geçmiş olsun mesajı yerine Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA SİTEM EDİLDİ

Milli futbolcumuzun sakatlığıyla sezonun geri kalanında formayı devralacak ve Bonucci'nin yeni partneri olacak Matthijs de Ligt hakkında sosyal medyada sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Merih'in sakatlığının ardından Roma, Inter ve Barcelona gibi devlerin dahi geçmiş olsun mesajı yayınlamasına rağmen Matthijs de Ligt'ın sessizliğini koruması futbolseverler tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

"MERİH'E İHTİYACI VAR"

Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 7 müsabakada forma giyerken 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin gözü kulağı kulüp Lisans Kurulu'nda

title

Forvet arayan Barcelona Falcao'ya kanca attı

title

Fenerbahçe'de sol bek için iki aday kaldı, TFF'den haber bekleniyor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı
Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler
Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ‘ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu
Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında.

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif
Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda.

Sağ kanada sürpriz aday
Sağ kanada sürpriz aday

Sağ kanada sürpriz aday

Beşiktaş, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarını sürdürürken alternatiflerini de hazır tutuyor. Kartal, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ kanat oyuncusu Robert Mak'ı gündeme aldı.

Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor
Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor

Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor

Göztepe, Emmanuel Adebayor’la büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Togolu yıldızın birkaç gün içinde imza atması bekleniyor.

Öncelik forvet
Öncelik forvet

Öncelik forvet

DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.