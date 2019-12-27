Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,939
  • 6,6096
  • 287.657
  • 114180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Leicester City'nin hedefinde

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Leicester City'nin hedefinde

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Leicester City'nin hedefinde

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu için yoklama çeken Leicester City, iki Türk yıldızı transfer etmek istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam kritik maçtan önce lider Liverpool’a çelme takacak gibi görünen, fakat güçlü rakibine 4-0 mağlup olan Leicester City hem Çağlar’ın yanına hem de Maddisson’ın boşluğunu doldurma adına iki Türk yıldızı gündemine aldı.

DEFANSA MERİH 10 NUMARAYA HAKAN ÇALHANOĞLU

Defansta Evans – Çağlar ikilisini oynatan Brendan Rodgers’ın Juventus forması giyen Merih Demiral’la yakından ilgilendiği öğrenilirken, Maddison’ı elinde tutamayacak olan Leicester’ın 10 numaralı bölgede Hakan Çalhanoğlu’nu oynatmayı planladığı ortaya çıktı. Milan’da gözden çıkarılan ve ‘kendine kulüp bul’ denen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Premier Lig’e son derece sıcak baktığı bildirilirken, Sportif Direktör Jon Rudkin’in İtalyan devleriyle temasa geçtiği ifade edildi.

Çağlar Söyüncü’den son derece memnun olan Leicester City’nin iki Türk oyuncuyu daha renklerine bağlayarak kadro planlamasını sürdüreceği belirtilirken, büyük sürpriz olmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılması beklenen ‘Tilkilerin’ iki milli yıldızı 50 milyon Euro civarında bir rakama bitirebileceği kaydedildi.


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
Burak Özçivit 'Kuruluş Osman' için ilham aldı
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Görüntüler Hindistan´ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve b

Çocuklarını Toprağa Gömüp İyileşmelerini Beklediler!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"

Yerli elektrikli otomobilin nerede üretileceği belli oldu! İşte tüm ayrıntılar