Merih Demiral sakatlığı sebebiyle 10 gün forma giyemeyecek

SPOR GÜNDEMİ

Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.

Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu

Beşiktaş'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde Beşiktaş'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde 6 eksiğe rağmen Başakşehir karşısında sahaya yansıtılan baskın futbol ve alınan galibiyet, derbi öncesi Kartal'ın özgüvenini artırdı. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor. Koronavirüs karantinası bitecek oyuncuların bu hafta takıma katılmasıyla Beşiktaş; Ersin ve Dorukhan dışında Kadıköy'e tam kadro çıkacak.