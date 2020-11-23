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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:06
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Merih Demiral sakatlığı sebebiyle 10 gün forma giyemeyecek

Merih Demiral sakatlığı sebebiyle 10 gün forma giyemeyecek

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İtalyan devi Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a nazar değdi! Juventus, başarılı stoperin sakatlandığını ve tedavi sürecinin ortalama 10 gün süreceğini açıkladı.

FERENÇVAROŞ VE BENEVENTO MAÇLARINDA YOK

Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak Ferençvaroş ve hafta sonu Serie A’da deplasmandaki Benevento maçlarında görev alamayacak.

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