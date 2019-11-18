Merih Demiral: Milli takım her şeyin üstündedir

Başarılı defans oyuncusu Merih Demiral "Halkımıza hayırlı olsun. Savunmayı takım olarak yapıyoruz, Ümit Milli Takım'dan beri beraber oynuyoruz, bu bizim için önemli avantaj. İnşallah EURO 2020'de de iyi işler yapacağız." dedi.

A Milli Takım'da oynamanın önemli olduğunu vurgulayan Merih Demiral "Milli Takım'da oynamak benim için iyi oluyor. Milli Takım her şeyin üstündedir. Tüm takım arkadaşlarım gibi hocamız şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.