Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6961
  • 6,3859
  • 254.592
  • 98496.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum

Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum

Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye'den ayrıldı ve Torino'ya gitti.

Merih Demiral, İstanbul'dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, "Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ancak orada bize inanları mahcup etmeyeceğim." dedi.

Juventus'ta yıldız isimlerle oynayacak olmasının hatırlatılmasının üzerine Merih Demiral, "Juventus'ta Cristiano Ronaldo var, çok değerli futbolcular var, onlardan öğreneceğim çok şey olacak. Her çocuğun hayali büyük takımda oynamaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu ayrıca "Avrupa'da futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Mental olarak hazırım. Kısa sürede bunu başardığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Merih Demiral "Juventus'ta çok büyük oyuncular var. Bir an önce antrenmanlara başlamak ve formayı giymek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.  (Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
Yağmur Sarnıç eşini böyle tehdit etti
Usta Sanatçı Selami Şahin, Didem Soydan için noktayı koydu
Nejat Toksoy kimdir, kaç yaşındaydı?
<p>Tebdil-i kıyafet İstanbul’u teftiş etmeye çıkan Sultan II. Mahmud’un yolu bir kahvehaneye düşer<b

Bir Garip Hikaye: Vermeyince Mabud Neylesin Mahmud!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

Muğla'da ekipler didik didik onu arıyor!