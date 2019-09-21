Merih Demiral, Juventus'la ilk maçına çıktı

İtalya Serie A’da 4’üncü hafta mücadelesinde Juventus, evinde Hellas Verona’yı ağırladı. Karşılaşmanın 20’nci dakikasında konuk ekip Hellas Verona, Merih Demiral’ın müdahalesiyle penaltı kazandı ancak penaltıdan Veloso ile yararlanamadı. Penaltı sonrası direkten dönen top sonrası konuk ekip sağ kanattan tekrar atak yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top tekrar Veloso’nun önünde kaldı. İlginç pozisyon sonrası Veloso, meşin yuvarlağa gelişine vurarak müthiş bir gole imza attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 31'inci dakikada Ronaldo'nun asistiyle golü bulan Ramsey, karşılaşmaya beraberliği getiren golü attı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Cristiano Ronaldo, bu kez de penaltı atışıyla takımına katkı sağladı ve durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Juventus mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 10’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus’un milli yıldızı Merih Demiral, Juventus formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan yıldız oyuncu, maçın 20’nci dakikasında ceza sahası içinde Di Carmine’ye arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltıya neden oldu. Yaptırdığı penaltı sonrası iyi bir oyun ortaya koyan Demiral, İtalya kariyerindeki ilk maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.