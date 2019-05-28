Merih Demiral, İtalyan devine imza atıyor

Juventus yönetimi, Sassuolo ile yaptığı görüşmelerde 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Merih Demiral'ın da Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

7 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkarak Sporting'e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor'daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A'da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo'nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

(Spor)