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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:03
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:03

Merih Demiral için Fransız ekibi devreye giriyor

Merih Demiral için Fransız ekibi devreye giriyor

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Sezon başı Juventus'un Sassuolo'dan kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Merih Demiral, Milli Takım ve Çizme ekibinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig devlerinin transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki stopere şimdi de Ligue 1 ekibi Lyon kanca attı.

Juventus'un sezon başı Sassuolo'dan transfer ettiği Merih Demiral, ortaya koyduğu performansla 85 milyon Euro'luk Matthijs de Ligt'ten formayı kapmayı başarmıştı. Milli Takım'ın başarısında da önemli rol oynayan Merih, Roma maçında yaşadığı ağır sakatlıkla sezonu kapatmıştı.

Leicester City'nin sakatlık sürecini kısa sürece atlatacak olan Merih ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu. Bu sezon Çağlar Söyüncü’den çok memnun olan menajer Brendan Rodgers'ın Merih konusunda da net bir tavır göstererek, Şampiyonlar Ligi için özel bir tandem kurmayı planladığı gelen haberler arasındaydı.Lyon kanca attı

Leicester'ın transfer listesinde en üst sırada yer alan Merih ile Lyon'da ilgilenmeye başladı. Lyon'un performansından memnun kalmadığı stoper Joachim Andersen'in yerine yaz transfer döneminde yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve Merih Demiral'ı da istediği iddia edildi. 

Merih Demiral ve Robson Bambu ön planda

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibin oluşturduğu beş kişilik listede Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da bulunuyor. Lyon'un listesinde Merih Demiral'ın yanı sıra Atletico Paranaense'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Robson Bambu, Real Betis'in 28 yaşındaki oyuncusu Aissa Mandi, Verona'nın genç stoperi Marash Kumbulla ve kariyerini Hoffenheim'da sürdüren 25 yaşındaki Kevin Akpoguma yer alıyor.

Fransız ekibin beş kişilik listesinde Merih Demiral ve Robson Bambu'nun diğer adaylardan bir adım önde bulunduğu ifade edildi. Lyon'un savunma bölgesinde eski Galatasaraylı Jason Denayer, eski Beşiktaşlı Marcelo ve eski Gaziantepsporlu Marçal da bulunuyor.

Bu sezon Juventus formasını 7 kez sırtına geçiren Merih, oynadığı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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