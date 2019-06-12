Merih Demiral: Hiçbir şey bitmedi!

Genç stoper Merih Demiral karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu. Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fransa maçında gösterdiğimiz mücadeleyi gösteremedik. Allah'ın izniyle bu takım Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Hiçbir şey daha bitmedi."