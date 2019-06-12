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12 Haziran 2019 Çarşamba 00:30 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:30

Merih Demiral: Hiçbir şey bitmedi!

Merih Demiral: Hiçbir şey bitmedi!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

Genç stoper Merih Demiral karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu. Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fransa maçında gösterdiğimiz mücadeleyi gösteremedik. Allah'ın izniyle bu takım Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Hiçbir şey daha bitmedi."

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