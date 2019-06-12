12 Haziran 2019 Çarşamba 00:30 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:30
Merih Demiral: Hiçbir şey bitmedi!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Genç stoper Merih Demiral karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu. Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde;
"Fransa maçında gösterdiğimiz mücadeleyi gösteremedik. Allah'ın izniyle bu takım Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Hiçbir şey daha bitmedi."