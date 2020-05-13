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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:41
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:42

Merih Demiral geri döndü

Merih Demiral geri döndü

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Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antrenmandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık." yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

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Merih Demiral geri döndü
Merih Demiral geri döndü

Merih Demiral geri döndü

Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

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