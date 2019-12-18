Merih Demiral formayı kaptı

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Dybala ve 45. dakikada Ronaldo'dan geldi. Sampdoria'nın tek sayısını ise 35. dakikada Caprari kaydetti. Sampdoria'da ağları sarsan Caprari, 90+2. dakikada Merih Demiral'a dirsek attıktan sonra kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve üst üste 3. maçında hocası Sarri'nin güvenini kazanmış oldu.