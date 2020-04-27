Merih Demiral, Fenerbahçe'den neden ayrıldı?

Özdemir'in açıklamaları şöyle;
"Türk futbolundan böyle yetenekler Avrupa'ya daha çok gidecek. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, herkesin başarıya endeksli olması. Kulüpler borçlara giriyor ve kendilerini yemeye başlıyorlar.
Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. Merih şans bulsa, yüzde yüz oynardı. A Takım'a tavsiye ettiğimizde, oynar diye tavsiye ettik. Bastırdık, oynamaları lazım, geleceği parlak dedik o dönemin antrenörü Pereira'ya.
O zaman stoperler Kjaer ve Skrtel'di, benim stopere ihtiyacım yok dedi. En azından kulübede olsun dedik, 17 yaşındaydı, hala genç ama o zaman daha gençti. İstemediler. En azından kupa maçlarında oynatırsınız dedik.
VERİLEN PARAYI AZ BULDU
Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum dedi. Ben de 'kendi hayatını kendi belirlesin' dedim, bir şey diyemedim çocuğa.
Oynama şansı buldu Merih gittiği yerlerde. Oynama şansı bulduğunuz sürece gelişmemeniz mümkün değil. Oğuz Kağan ile Burak Albayrak var mesela, Rize'de oynuyorlar, onlar da benim talebem. Burada oynayanlardan ne farkı var? Bastıra bastıra oynuyorlar, hiç de sırıtmıyorlar. Küçücük çocuklar, niye Fenerbahçe'de kalmasınlar.
Milyon euroları niye başkalarına verelim. Bu çocukların alacağı paralar 300-400 bin euro. 10 oyuncuyu böyle alsan, 27 milyon euro kar edersin, işin matematiksel tarafı da bu.
14 yıl çalıştım altyapıda, Fenerbahçe'de çalıştığım için gurur duyuyorum. Ömer Faruk Beyaz, 2003 doğumlu, bir de bir alt yaş grubunda Merih Bostan, santrfor, bir de Muhammet Gümüşkaya. Biraz kendilerini geliştirebilirlerse, kişilik, karakter, saha oyunu olarak kendilerini geliştirebilirlerse, bu 3'ünden patlama bekliyorum." (Sporx)
Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.
Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Türk futbolunun önemli figürlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Paris Saint-Germen'in yıldız futbolcusu Neymar, annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan biseksüel olduğu için ayrıldığı iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Ramos'un, Neymar'ın aşçısıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun Ramos'u evden kovduğu belirtildi.