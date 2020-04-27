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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:29
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:39

Merih Demiral, Fenerbahçe'den neden ayrıldı?

Merih Demiral, Fenerbahçe'den neden ayrıldı"

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Fenerbahçe'de Merih Demiral'ın ayrıldığı dönemde altyapı antrenörü olan Hasan Özdemir, milli oyuncunun takımdan ayrılma sürecini Tivibu Spor'a anlattı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Özdemir'in açıklamaları şöyle;

"Türk futbolundan böyle yetenekler Avrupa'ya daha çok gidecek. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, herkesin başarıya endeksli olması. Kulüpler borçlara giriyor ve kendilerini yemeye başlıyorlar.

Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. Merih şans bulsa, yüzde yüz oynardı. A Takım'a tavsiye ettiğimizde, oynar diye tavsiye ettik. Bastırdık, oynamaları lazım, geleceği parlak dedik o dönemin antrenörü Pereira'ya.

O zaman stoperler Kjaer ve Skrtel'di, benim stopere ihtiyacım yok dedi. En azından kulübede olsun dedik, 17 yaşındaydı, hala genç ama o zaman daha gençti. İstemediler. En azından kupa maçlarında oynatırsınız dedik.

VERİLEN PARAYI AZ BULDU

Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum dedi. Ben de 'kendi hayatını kendi belirlesin' dedim, bir şey diyemedim çocuğa.

Oynama şansı buldu Merih gittiği yerlerde. Oynama şansı bulduğunuz sürece gelişmemeniz mümkün değil. Oğuz Kağan ile Burak Albayrak var mesela, Rize'de oynuyorlar, onlar da benim talebem. Burada oynayanlardan ne farkı var? Bastıra bastıra oynuyorlar, hiç de sırıtmıyorlar. Küçücük çocuklar, niye Fenerbahçe'de kalmasınlar.

Milyon euroları niye başkalarına verelim. Bu çocukların alacağı paralar 300-400 bin euro. 10 oyuncuyu böyle alsan, 27 milyon euro kar edersin, işin matematiksel tarafı da bu.

14 yıl çalıştım altyapıda, Fenerbahçe'de çalıştığım için gurur duyuyorum. Ömer Faruk Beyaz, 2003 doğumlu, bir de bir alt yaş grubunda Merih Bostan, santrfor, bir de Muhammet Gümüşkaya. Biraz kendilerini geliştirebilirlerse, kişilik, karakter, saha oyunu olarak kendilerini geliştirebilirlerse, bu 3'ünden patlama bekliyorum." (Sporx)

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