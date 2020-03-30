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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 15:20
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 15:21

Mercedes, koronavirüs hastalarına nefes olacak!

Mercedes, koronavirüs hastalarına nefes olacak!

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Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.

İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.

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