Mercedes, koronavirüs hastalarına nefes olacak!

SPOR GÜNDEMİ

Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim... Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim... Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.

Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Terim'den sonra o da taburcu oldu Terim'den sonra o da taburcu oldu Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.