Merak etme başardın

AKŞAM
Galatasaray 20 yıl önce 17 Mayıs’ta UEFA Kupası şampiyonu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 20. yılın anısına Instagram'dan yayınladığı videoda 20 yıl önceki Terim’e bir mektup yazdı. Tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan sözleri ise şunlar oldu: “Bu mektubu sana, 66 yaşında futbolun içinde kendine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan futbol insanı olarak yazıyorum.
ALLAH YOLUNU HEP AÇIK ETTİ
O kadar heyecanlısın ki, saat gece yarısını geçmiş olsa dahi yardımcılarınla, muhtemelen tüm senaryoları birkaç kez konuşacak ve muhtemelen uyuyamayacağız. Sana bir sır vereyim, oyuncuların da uyumuyor. Merak etme, Allah utandırmadı, yolunu hep açık etti. Sense hayal kurdun, hedef koydun ve bunlar için çok çalıştın. Hiç kolay olmadı ama emanet edildiğin yuvayı sen emanet aldın, ona her zaman gözün gibi baktın. Yüreğini ferah tut.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.