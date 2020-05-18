Merak etme başardın

Fatih Terim, UEFA zaferinin yıldönümünde 20 yıl önceki kendisine mektup yazdı:“Merak etme Allah seni utandırmadı.”

AKŞAM

Galatasaray 20 yıl önce 17 Mayıs’ta UEFA Kupası şampiyonu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 20. yılın anısına Instagram'dan yayınladığı videoda 20 yıl önceki Terim’e bir mektup yazdı. Tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan sözleri ise şunlar oldu: “Bu mektubu sana, 66 yaşında futbolun içinde kendine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan futbol insanı olarak yazıyorum.

ALLAH YOLUNU HEP AÇIK ETTİ

O kadar heyecanlısın ki, saat gece yarısını geçmiş olsa dahi yardımcılarınla, muhtemelen tüm senaryoları birkaç kez konuşacak ve muhtemelen uyuyamayacağız. Sana bir sır vereyim, oyuncuların da uyumuyor. Merak etme, Allah utandırmadı, yolunu hep açık etti. Sense hayal kurdun, hedef koydun ve bunlar için çok çalıştın. Hiç kolay olmadı ama emanet edildiğin yuvayı sen emanet aldın, ona her zaman gözün gibi baktın. Yüreğini ferah tut.