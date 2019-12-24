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  3. Mensah'ın menajerinden son dakika Galatasaray açıklaması

Mensah'ın menajerinden son dakika Galatasaray açıklaması

Mensah'ın menajerinden son dakika Galatasaray açıklaması

Yaz ayı transfer döneminde Madrid'e çıkarma yapan Ahmet Bulut Mensah'ın işini 3 milyon euro'ya bitirdiği öğrenildi. Kayserispor bu parayı 3 yıl içerisinde ödeyecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Kayserispor’daki belirsizlikten dolayı şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan, hatta Ocak ayında serbest kalacağı iddia edilen Bernard Mensah’ın menajerinden son dakika açıklaması geldi. Alacaklarının ödenmemesi sebebiyle FIFA’ya başvurduğu belirtilen Mensah’ın sarı kırmızılı kulüpten maaşını aldığını söyleyen Jorge Garcia yıldız futbolcunun serbest kalmayacağını ifade ederken, 25 yaşındaki Ganalının devre arasında Kayserispor’dan ayrılsa bile Avrupa kulüplerinden birine gideceğini bildirdi.

AHMET BULUT İŞİ BİTİRMİŞTİ

Oyuncuyu Atletico Madrid'den 3 milyon euro'ya alan dönemin başkanı Erol Bedir'in İspanyol kulübüne bu parayı 3 yıl içerisinde ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Yaz ayı transfer döneminde Madrid'e giden menajer Ahmet Bulut'un yıldız futbolcuya imza attırdığı belirtildi. 13 maça çıkan Mensah 4 asist yapma başarısı gösterdi.


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