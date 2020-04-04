Menemenspor'un vazgeçilmezi Rıdvan Koçak

SPOR GÜNDEMİ

Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın' 'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın' Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım' Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım' Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.

Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.