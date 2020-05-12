Menemenspor'un koronavirüs test sonuçları çıktı

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik direktör Cenk Laleci ve yardımcıları ile sağlık, idari ve destek personel çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır. Takımımız antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.