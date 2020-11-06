Menemenspor'da 4 koronavirüs vakası daha! Toplam 34 oldu

Menemenspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16’sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif korona virüs vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2’si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçı öncesinde takıma moral aşıladı.
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yaptı gol sayısını 6'ya çıkararak Kupa 2'de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.