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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 11:57
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Menemenspor, Jasmin Trtovac ile prensip anlaşmasına vardı

Menemenspor, Jasmin Trtovac ile prensip anlaşmasına vardı

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi Jasmin Trtovac ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin gelecek sezon da kadrosunda görmeyi istediği Sırp savunmacıyla el sıkışıldığı ve önümüzdeki günlerde Trtovac'ın 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. Koronavirüs salgını nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen 33 yaşındaki futbolcunun yönetimin istediği indirimi de yapmayı kabul ettiği vurgulandı.

Bu sezon başında Sırbistan'ın Novi Pazar takımından transfer edilen Jasmin Trtovac, Menemen'de 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerek bin 691 dakika sahada kaldı.

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