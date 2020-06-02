Menemenspor, Jasmin Trtovac ile prensip anlaşmasına vardı

Teknik direktör Cenk Laleci'nin gelecek sezon da kadrosunda görmeyi istediği Sırp savunmacıyla el sıkışıldığı ve önümüzdeki günlerde Trtovac'ın 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. Koronavirüs salgını nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen 33 yaşındaki futbolcunun yönetimin istediği indirimi de yapmayı kabul ettiği vurgulandı.
Bu sezon başında Sırbistan'ın Novi Pazar takımından transfer edilen Jasmin Trtovac, Menemen'de 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerek bin 691 dakika sahada kaldı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Galatasaray'da, 14 Haziran'da oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanı mesaisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da takımda tutulmasını istediği Mohamed Elneny, alacaklarının tamamının ödenmesinde ısrar ediyor. İndirime de yanaşmayan Mısırlı yıldızla ayrılık an meselesi.
İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.