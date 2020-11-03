Menemenspor Covid-19'a teslim! Vaka sayısı 30'a yükseldi

İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Ankaraspor maçı öncesi (29 Ekim, Perşembe) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 13 kişi, rahatsızlanan oyuncular ve personellerin olması sonucunda ertesi gün (30 Ekim, Cuma) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 9 kişi olmak üzere, 2 günde toplam 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. Bugün gelinen bu noktada, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın oynayacağı Anagold 24Erzincanspor maçı öncesi yapılan COVİD-19 testleri sonucunda; 5 futbolcumuz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplamda 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.