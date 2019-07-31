Menemenspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı

TM Dijital Haber Merkezi
Alt yapı eğitimini Arnavutluk’un Partizani takımında alan ve kendi yaş kategorisinin en iyileri arasında gösterilen genç file bekçisi Gentian Selmani Menemenspor’a transfer oldu.
MENEMENSPOR SELMANİ'Yİ BEDAVAYA KAPTI
Geçtiğimiz sezon 2.Lig’de şampiyon olarak bu sezon TFF 1.Lig’e katılmaya hak kazanan Menemenspor ‘Balkanların en iyi kalecisi’ yakıştırmaları alan 21 yaşındaki kaleci Selmani’yi bedavaya renklerine bağlarken, genç antrenör Ramazan Kurşunlu’nun bu transferden bir hayli memnun kaldığı belirtildi. 4 yıldır Laçi kulübünde top koşturan Selmani kariyerinde 138 resmi maça çıkarken, oyuncunun kısa sürede büyük bir patlama yapacağı ve önümüzdeki yıl dev kulüplerin transfer listesine gireceği bildiriliyor.
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