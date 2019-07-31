Menemenspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı

Bu sezon TFF 1.lig'de mücadele edecek olan Menemenspor Arnavut yetenek Gentian Selmani'yi renklerine bağladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Alt yapı eğitimini Arnavutluk’un Partizani takımında alan ve kendi yaş kategorisinin en iyileri arasında gösterilen genç file bekçisi Gentian Selmani Menemenspor’a transfer oldu.

MENEMENSPOR SELMANİ'Yİ BEDAVAYA KAPTI

Geçtiğimiz sezon 2.Lig’de şampiyon olarak bu sezon TFF 1.Lig’e katılmaya hak kazanan Menemenspor ‘Balkanların en iyi kalecisi’ yakıştırmaları alan 21 yaşındaki kaleci Selmani’yi bedavaya renklerine bağlarken, genç antrenör Ramazan Kurşunlu’nun bu transferden bir hayli memnun kaldığı belirtildi. 4 yıldır Laçi kulübünde top koşturan Selmani kariyerinde 138 resmi maça çıkarken, oyuncunun kısa sürede büyük bir patlama yapacağı ve önümüzdeki yıl dev kulüplerin transfer listesine gireceği bildiriliyor.

Daha önce Vedat Muric’i Türkiye’ye getirerek ilgi toplayan menajer Rahman Kıçe’nin Gentian Selmani’de de aracı olması dikkatlerden kaçmadı.