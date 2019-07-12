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Menemenspor, Alpha Jallow transferinden vazgeçti

Menemenspor, Alpha Jallow transferinden vazgeçti

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığını duyurduğu Gambiyalı Alpha Jallow transferinden vazgeçti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Portekiz'in Alcochentense takımından forvet oyuncusu Alpha Jallow'un sağlık muayenesinde futbol oynamaya elverişli olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.     

Bu durum karşısında noter onayı yapılmadan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği ve Jallow'un kulüple ilişkisinin kesildiği kaydedildi.     

Öte yandan, Alpha Jallow'un başka bir futbolcu ile karıştırıldığı ve Lamin Jallow'un yerine Alpha Jallow'un transfer edildiğine yönelik haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

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