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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 16:51
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 16:51

Menemenspor 1997 doğumlu stoper David Domgjoni'yle anlaştı

Menemenspor 1997 doğumlu stoper David Domgjoni'yle anlaştı

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İzmir takımı Menemenspor Laçi'den 97 doğumlu stoper David Domgjoni’yle anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Arnavut kaleci Gentian Selmani’yi alarak başarılı bir iş çıkaran ve genç eldiveni parlatıp Avrupa piyasasına sunan Menemenspor bu sefer de David Domgjoni’yle anlaşmaya vardı.

DOMGJONİ RAHMAN KIÇE'NİN YETENEKLİ OYUNCULARINDAN

TFF 1.Lig’de 19.hafta itibariyle 28 puanda olan ve 8.sırada yer alan Menemenspor yönetimi Play – Off’lara kalma adına kadrosunu güçlendirme peşine düşerken, Başkan Tahir Şahin’in daha önce Laçi’den transfer ettiği Selmani’den memnun kalması sebebiyle yine aynı takımdan bu sefer David Domgjoni’yle el sıkıştığı, 97 doğumlu stoperin takıma büyük katkı yapması için menajeri Rahman Kıç’yle bir araya geldiği öğrenildi.

SIRADA ALİ ADEM VAR

Daha önce Vedat Muric, Gentian Selmani, Süleyman Luş gibi isimleri Türk futboluna kazandırarak dikkat çeken menajer Rahman Kıçe’nin David Domgjoni’yi getirmesi olumlu karşılanırken, Kıçe’nin yakın bir zamanda Vardar forması giyen ve ‘Yeni Eljif Elmas’ yakıştırmaları alan Ali Adem’i de Süper Lig’e kazandıracağı belirtiliyor. 

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