Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7658
  • 6,5739
  • 260.806
  • 95.300
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Dani Alves'te son karar Ersun Yanal'ın

Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Dani Alves'te son karar Ersun Yanal'ın

Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Dani Alves'te son karar Ersun Yanal'ın

PSG’den ayrılacağını açıklayan Dani Alves, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi.

Brezilya futbolunun en önemli oyuncularından biri olan ve 2 sezondur Fransız devi PSG’nin formasını giyen Dani Alves, kulübüyle yollarını ayıracağını açıkladı. Alves, “Kariyerimde bir sayfayı daha kapattım. Burada hem yeni tecrübeler hem de yeni şeyler öğrendim” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Alves’in, kariyerine üst düzey futbolda devam etmek konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Şimdiden birçok kulüp için adı geçmeye başlayan Brezilyalı sağ bekin, menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.

Geçen sezon PSG’de 32 maçta 3 gol atan ve 7 asistle oynayan Alves’le ilgili son kararı Ersun Yanal’ın vereceği iddia edildi.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu kez o hastaneye kaldırıldı
Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>23 Haziran İstanbul seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım

Oy Kullanmaya Papağanıyla Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Görebileceğiniz en ilginç saç stilleri