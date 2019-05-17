Menajeri 'Futbolu bıraktı' demişti! Yeni adresi şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde menajeri tarafından yayılan futbolu bıraktığı iddialarını yalanlayarak kariyerini devam ettirme isteğinde olduğunu belirten Yaya Toure, Çin'e transfer oluyor.

Aralık ayından bu yana herhangi bir takımın formasını giymeyen 36 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, The Sun'da yer alan habere göre, Çin 1. Lig takımlarından Qingdao Huanghai ile anlaştı.

Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 La Liga şampiyonluğu bulunan Yaya Toure'nin, Qingdao Huanghai kulübüyle altı aylık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

Çin Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Çin 1. Ligi'nde mücadele eden Qingdao Huanghai, 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alıyor.